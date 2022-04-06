Тебас: «Считаю, что Мбаппе окажется в «Реале». Переход Холанна в «Барселону» невозможен»

Президент ла лиги высказался о возможных переходах Мбаппе в «Реал» и Холанна в «Барселону»

Президент ла лиги Хавьер Тебас высказался о возможном переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал».

«Килиан, если не продлит контракт с «ПСЖ», пойдет в АПЛ или ла лигу, — приводит слова Тебаса Marca. — Считаю, что Мбаппе окажется в «Реале». Такое у меня ощущение».

Также президент ла лиги поделился мнением о возможном переходе нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холлана в «Барселону».

«Переход Холанна в «Барселону» невозможен», — сказал он.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 26 мячей и отдал 17 результативных передач в 37 матчах за «ПСЖ». На счету Холанна 23 гола и 6 передач в 23 встречах за «Боруссию».

Ранее сообщалось, что Мбаппе и Холанн являются главными трансферными целями «Реала» и «Барселоны» во время летнего трансферного окна.