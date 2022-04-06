«Барселона» хочет включить Деста в сделку по Левандовски, чтобы снизить цену на нападающего

«Барселона» хочет включить в сделку по трансферу нападающего «Баварии» Роберта Левандовски защитника Серджиньо Деста, сообщает Diario Sport.

По информации источника, таким образом каталонским клуб хочет снизить цену на 33-летнего поляка.

Отмечается, что «Барселона» ждет окончательного решения от нападающего.

При этом ключевым моментом станет цена, которую запросит мюнхенский клуб за Левандовски.

В нынешнем сезоне Левандовски забил 45 мячей и отдал четыре результативные передачи в 38 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Контракт нападающего с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова заплатить за 33-летнего поляка до 60 миллионов евро.