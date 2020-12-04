«Атлетико» может усилиться Миликом

«Атлетико» проявляет интерес к нападающему «Наполи» Аркадиушу Милику, сообщает AS.

По информации источника, 26-летний поляк — приоритетная цель для мадридского клуба. Сообщается, что трансфер может произойти в январе 2021 года. Футболистом также интересуются «Интер», «Эвертон» и «Тоттенхэм».

В сезоне-2020/21 Милик не провел ни одного матча за «Наполи», поскольку клуб не включил его в заявку ни на один из турниров. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 27 миллионов евро.