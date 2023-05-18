«Атлетико» может купить Альбу летом

Защитник «Барселоны» Жорди Альба следующий сезон может провести в ла лиге, сообщает журналист Ферран Мартинес. В игроке заинтересован «Атлетико».

По данным источника, каталонцы хотят сократить оклад футболиста на 60 процентов, Альба не готов пойти на эти условия. «Барселона» может продать защитника.

34-летний испанец выступает за «Барселону» с 2012 года. В этом сезоне он провел 22 матча в ла лиге, забив 2 гола и сделав 3 ассиста. Его трансферная стоимость 5 миллионов евро.