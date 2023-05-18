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Сегодня, 13:47

Миятович оценил работу Анчелотти в «Реале»

Виктория Кравченко
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Экс-форвард сборной Сербии и «Реала» Предраг Миятович поделился мнением по поводу будущего главного тренера мадридцев Карло Анчелотти.

«Думаю, Анчелотти будет непросто остаться в «Реале». Но я бы хотел, чтобы он продолжил свою работу в следующем сезоне. Если руководство доверяет ему, то должно поставить точку во всех слухах», — цитирует Миятовича AS.

«Реал» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов проиграл «Манчестер Сити» (0:4) и вылетел из турнира. Его контракт с мадридцами рассчитан до лета 2024 года.

Карло Анчелотти
ФК Реал
Предраг Миятович
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 34 27 4 3 64-13 85
2
 Реал 34 22 5 7 70-32 71
3
 Атлетико 34 21 6 7 60-27 69
4
 Р. Сосьедад 34 18 8 8 45-31 62
5
 Вильярреал 34 17 6 11 52-35 57
6
 Бетис 34 16 7 11 43-38 55
7
 Жирона 34 13 9 12 54-48 48
8
 Осасуна 34 13 8 13 32-36 47
9
 Севилья 34 13 8 13 44-49 47
10
 Атлетик 34 13 8 13 44-38 47
11
 Р. Вальекано 34 12 10 12 41-45 46
12
 Мальорка 34 12 8 14 33-37 44
13
 Сельта 34 10 9 15 39-48 39
14
 Валенсия 34 10 7 17 38-41 37
15
 Альмерия 34 10 6 18 43-61 36
16
 Кадис 34 8 11 15 26-50 35
17
 Вальядолид 34 10 5 19 30-60 35
18
 Хетафе 34 8 10 16 30-43 34
19
 Эспаньол 34 7 10 17 42-60 31
20
 Эльче 34 4 7 23 26-64 19
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19.05 22:00
Кадис – Вальядолид
 - : -
20.05 15:00
Жирона – Вильярреал
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20.05 17:15
Атлетик – Сельта
 - : -
20.05 19:30
Альмерия – Мальорка
 - : -
20.05 19:30
Хетафе – Эльче
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20.05 22:00
Барселона – Р. Сосьедад
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21.05 15:00
Р. Вальекано – Эспаньол
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21.05 17:15
Атлетико – Осасуна
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 21
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 15
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 12
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 10
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 9
И К Ж
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 23 3 3
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 20 3 2
Флориан Лежен

Флориан Лежен

Райо Вальекано

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