Агент Винисиуса: «Если он однажды покинет «Реал», то только ради АПЛ»

Фредерико Пена, агент вингера «Реала» Винисиуса Жуниора, заявил, что его клиент может покинуть мадридский клуб только ради команды в АПЛ.

«Не вижу, чтобы это произошло сейчас, но кто знает — в футболе все меняется, происходят вещи, которые невозможно было представить. Я просто скажу, что если однажды он покинет «Реал», он непременно окажется в АПЛ, и никак иначе. Но покинет ли он когда-нибудь «Реал» или останется игроком одного клуба? Прямо сейчас я могу сказать, что есть большая вероятность, что он станет одним из тех, кто остается в одном клубе и пишет его историю, и задержится здесь на 15 лет и больше», — приводит слова Пены The Telegraph.

22-летний бразилец выступает за «Реал» с лета 2018 года. Его действующий контракт с мадридцами рассчитан до июня 2025 года.

В текущем сезоне он сыграл 53 матча за «сливочных», забил 23 года и отдал 21 результативную передачу.