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Сегодня, 00:46

«Атлетико» хочет подписать Эктора Бельерина

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Атлетико» интересуется защитником «Арсенала» Эктором Бельерином, сообщает Goal.

По информации источника, клуб из Мадрида рассчитывает подписать 27-летнего испанца, который хочет покинуть «канониров». «Атлетико» уже контактировал с агентами футболиста.

Отмечается, что защитника также хочет подписать «Бетис», за который игрок выступал на правах аренды в прошлом сезоне.

В сезоне-2021/22 Бельерин сделал 5 голевых передач в 32 матчах за «Бетис». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Бельерин рассматривает возможность разрыва контракта с «Арсеналом», который действует до конца июня 2023 года.

Источник: https://www.goal.com/en/news/atletico-madrid-join-transfer-race-arsenal-bellerin-fee/blt3f391114fd1b62d2
Эктор Бельерин
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