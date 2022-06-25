«Атлетико» хочет подписать Эктора Бельерина

«Атлетико» интересуется защитником «Арсенала» Эктором Бельерином, сообщает Goal.

По информации источника, клуб из Мадрида рассчитывает подписать 27-летнего испанца, который хочет покинуть «канониров». «Атлетико» уже контактировал с агентами футболиста.

Отмечается, что защитника также хочет подписать «Бетис», за который игрок выступал на правах аренды в прошлом сезоне.

В сезоне-2021/22 Бельерин сделал 5 голевых передач в 32 матчах за «Бетис». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Бельерин рассматривает возможность разрыва контракта с «Арсеналом», который действует до конца июня 2023 года.