«Реал» в ближайшее время намерен продлить контракт Родригу

Нападающий Родригу и мадридский «Реал» близки к заключению нового контракта, пишет Diario AS.

По данным источника, руководство команды довольно игрой футболиста и хочет предложить 21-летнему форварду долгосрочное соглашение на улучшенных условиях.

Нынешний контракт бразильца с командой рассчитан до июня 2025 года. В этом сезоне футболист забил 9 голов и сделал 10 ассистов в 49 матчах во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока — 60 миллионов евро.