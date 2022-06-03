Бельерин хочет разорвать контракт с «Арсеналом»

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин не собирается выступать в составе лондонского клуба в следующем сезоне, сообщает Estadio Deportivo.

По информации источника, 27-летний испанец ведет переговоры о досрочном разрыве контракта, который действует до июня 2023 года.

Основными кандидатами на футболиста являются «Бетис», где Бельерин играл на правах аренды в прошлом сезоне, и «Фиорентина».

В сезоне-2021/22 защитник сделал 5 результативных передач в 32 матчах за испанскую команду.