Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 18:12

Бельерин хочет разорвать контракт с «Арсеналом»

Читать «СЭ» в

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин не собирается выступать в составе лондонского клуба в следующем сезоне, сообщает Estadio Deportivo.

По информации источника, 27-летний испанец ведет переговоры о досрочном разрыве контракта, который действует до июня 2023 года.

Основными кандидатами на футболиста являются «Бетис», где Бельерин играл на правах аренды в прошлом сезоне, и «Фиорентина».

В сезоне-2021/22 защитник сделал 5 результативных передач в 32 матчах за испанскую команду.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия
Нидерланды

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
⚽ Футбол. Лига наций A
Испания 1
Португалия 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
Эктор Бельерин
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Бетис
ФК Фиорентина
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Подробности расставания Шакиры и Пике: постоянные измены и нежелание жениться
Правда ли, что миллиардер Галицкий серьезно болен, а денег осталось только на лечение? Что теперь будет с «Краснодаром»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Кутепова рассказал, с какими чувствами футболист покидает «Спартак»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости