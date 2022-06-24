Йович хочет перейти из «Реала» в «Фиорентину»

Нападающий «Реала» Лука Йович хотел бы продолжить карьеру в «Фиорентине», сообщает Firenzeviola.it со ссылкой на La Nazione.

По информации источника, 24-летний серб намерен перейти во флорентийских клуб во время летнего трансферного окна.

Отмечается, что на решение нападающего повлиял партнер по сборной Сербии Никола Миленкович, убедивший его выбрать «Фиорентину».

При этом мадридский клуб готов отпустить Йовича в аренду без опции обязательного выкупа.

В прошедшем сезоне Йович забил один мяч и отдал три результативные передачи в 19 матчах за мадридцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.