Кунде отказал «Челси» ради перехода в «Барселону»

Защитник «Севильи» Жюль Кунде принял решение не переходить в «Челси». 23-летний француз отказался соглашаться на предложение лондонцев, сообщает AS.

Игрок находится в постоянном контакте с главным тренером «Барселоны» Хави и ждет, когда каталонский клуб оформит сделку.

Ранее стало известно, что «Челси» предложил 55 миллионов евро за игрока сборной Франции.

В прошедшем сезоне Кунде забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу в 44 матчах за «Севилью» во всех турнирах. Действующий контракт защитника рассчитан до 2024 года.