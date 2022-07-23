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Сегодня, 22:00

Кунде отказал «Челси» ради перехода в «Барселону»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Севильи» Жюль Кунде принял решение не переходить в «Челси». 23-летний француз отказался соглашаться на предложение лондонцев, сообщает AS.

Игрок находится в постоянном контакте с главным тренером «Барселоны» Хави и ждет, когда каталонский клуб оформит сделку.

Ранее стало известно, что «Челси» предложил 55 миллионов евро за игрока сборной Франции.

В прошедшем сезоне Кунде забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу в 44 матчах за «Севилью» во всех турнирах. Действующий контракт защитника рассчитан до 2024 года.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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Динамо
Торпедо М

П1

34%

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ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
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Краснодар 1
Спартак 4
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

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ИТБ1 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

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