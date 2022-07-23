Кунде отказал «Челси» ради перехода в «Барселону»
Защитник «Севильи» Жюль Кунде принял решение не переходить в «Челси». 23-летний француз отказался соглашаться на предложение лондонцев, сообщает AS.
Игрок находится в постоянном контакте с главным тренером «Барселоны» Хави и ждет, когда каталонский клуб оформит сделку.
Ранее стало известно, что «Челси» предложил 55 миллионов евро за игрока сборной Франции.
В прошедшем сезоне Кунде забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу в 44 матчах за «Севилью» во всех турнирах. Действующий контракт защитника рассчитан до 2024 года.
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15
|Хетафе
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16
|Мальорка
|0
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|0
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17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Альмерия
|0
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|0
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19
|Вальядолид
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
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|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
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|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
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|
Атлетик – Мальорка
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|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
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Бетис – Эльче
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