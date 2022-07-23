Появилось видео травмы Азара с тренировки «Реала». Новичок клуба Рюдигер влетел в него прямой ногой
Появилось видео с травмой Азара после подката Рюдигера
Полузащитник «Реала» Эден Азара получил повреждение на тренировке команды во время сборов в США.
В сети появилось видео, в котором новичок клуба защитник Антонио Рюдигер в одном из игрвых эпизодов влетел в хавбека прямой ногой. После контакта Азар упал на газон держась за левую лодыжку. Несколько игроков после столкновения взялись за голову.
Ранее сообщалось, что 31-летний бельгиец рискует пропустить товарищеский матч против «Барселоны».
Товарищеский матч «Реал» — «Барселона» состоится в воскресенье, 24 июля, на стадионе «Эллиджент Стэдиум» в Парадайзе. Начало встречи — 6.00 по московскому времени.
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5
|Бетис
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8
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9
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11
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12
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|0
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|0
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13
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
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|12.08
|22:00
|
Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
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Бетис – Эльче
|- : -
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