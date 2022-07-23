Появилось видео травмы Азара с тренировки «Реала». Новичок клуба Рюдигер влетел в него прямой ногой

Полузащитник «Реала» Эден Азара получил повреждение на тренировке команды во время сборов в США.

В сети появилось видео, в котором новичок клуба защитник Антонио Рюдигер в одном из игрвых эпизодов влетел в хавбека прямой ногой. После контакта Азар упал на газон держась за левую лодыжку. Несколько игроков после столкновения взялись за голову.

Ранее сообщалось, что 31-летний бельгиец рискует пропустить товарищеский матч против «Барселоны».

Товарищеский матч «Реал» — «Барселона» состоится в воскресенье, 24 июля, на стадионе «Эллиджент Стэдиум» в Парадайзе. Начало встречи — 6.00 по московскому времени.