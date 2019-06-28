"Атлетико" договорился о переходе Лоди. Им интересовался "Зенит"

"Атлетико" объявил о договоренности с "Атлетику Паранаэнсе" о трансфере защитника Ренана Лоди.

Как сообщает пресс-служба "матрасников", соглашение достигнуто как с бразильским клубом, так и с 21-летним футболистом. Сторонам осталось оформить необходимые для трансфера документы.

Ранее сообщалось, что интерес к Лоди проявлял "Зенит". Петербургский клуб предлагал за левого защитника 20 миллионов евро, но получил отказ.

В 2019 году Ренан Лоди провел за "Атлетику Паранаэнсе" 11 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

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