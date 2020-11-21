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«Атлетико» — «Барселона»: прямая трансляция матча

22:30
Жоау Феликс. Фото Reuters
Жоау Феликс. Фото Reuters
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21 ноября, сегодня, «Атлетико» дома сыграет с «Барселоной» в матче 10-го тура чемпионата Испании. Встреча начнется в 23.00 (мск).

Мадридская команда с 17 очками занимает третье место в турнирной таблице ла лиги. Каталонцы — 11 баллов и 11-я строчка.

Следить за матчем «Атлетико» — «Барселона» можно с помощью онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и видеотрансляции на «Матч ТВ».

Видеотрансляция матча «Атлетико» — «Барселона»

Атлетико — Барселона

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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