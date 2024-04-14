«Вильярреал» в меньшинстве вырвал ничью в матче с «Атлетиком»

«Вильярреал» на выезде сыграл вничью с «Атлетиком» из Бильбао в матче 31-го тура испанской ла лиги — 1:1.

На 46-й минуте гости остались в меньшинстве - вторую желтую карточку получил Санти Комесанья.

На 67-й минуте хозяева вышли вперед благодаря голу Ойяна Сансета. «Вильярреал» отыгрался на 90+5-й минуте — с пенальти отличился Дани Парехо.

«Вильярреал» (39 очков) поднялся на девятое место в ла лиге. «Атлетик» (57) идет пятым в турнирной таблице.