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14 апреля, 23:55

«Реал Сосьедад» упустил победу над «Альмерией», Захаряна заменили в концовке

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Арсен Захарян.
Фото Global Look Press

«Реал Сосьедад» дома не сумел победить «Альмерию» в матче 31-го тура испанской ла лиги — 2:2.

Дубль за гостей оформил Адриан Эмбарба. Форвард забил с игры на 30-й минуте и реализовал решающий пенальти на 88-й.

За хозяев отличились Шеральдо Беккер (32-я минута) и Микель Ойярсабаль (59-я). На 87-й минуте хозяева остались в меньшинстве — красную карточку получил Игор Субельдия.

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вышел в стартовом составе команды. Его заменили на 89-й минуте.

«Реал Сосьедад» (50 очков) занимает шестое место в ла лиге. «Альмерия» (14) замыкает турнирную таблицу.

Испания. Ла Лига. 31-й тур
14 апр, 22:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
2:2
Альмерия

Источник: Таблица ла лиги
Арсен Захарян
Футбол
ФК Альмерия
ФК Реал Сосьедад
2
2
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«Вильярреал» в меньшинстве вырвал ничью в матче с «Атлетиком»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 31 24 6 1 67-20 78
2
 Барселона 31 21 7 3 62-34 70
3
 Жирона 31 20 5 6 63-39 65
4
 Атлетико 31 19 4 8 59-36 61
5
 Атлетик 31 16 9 6 51-29 57
6
 Р. Сосьедад 31 13 11 7 45-33 50
7
 Бетис 31 11 12 8 38-37 45
8
 Валенсия 30 12 8 10 33-32 44
9
 Вильярреал 31 10 9 12 49-54 39
10
 Хетафе 31 9 12 10 37-43 39
11
 Осасуна 30 11 6 13 36-43 39
12
 Лас-Пальмас 31 10 7 14 29-35 37
13
 Севилья 31 8 10 13 39-44 34
14
 Алавес 31 8 8 15 26-38 32
15
 Мальорка 31 6 13 12 25-36 31
16
 Р. Вальекано 31 6 13 12 25-38 31
17
 Сельта 31 6 10 15 33-46 28
18
 Кадис 31 4 13 14 21-41 25
19
 Гранада 31 3 8 20 32-60 17
20
 Альмерия 31 1 11 19 30-62 14
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Бетис – Сельта
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13.04 15:00
Атлетико – Жирона
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Р. Вальекано – Хетафе
 0 : 0
13.04 19:30
Мальорка – Реал
 0 : 1
13.04 22:00
Кадис – Барселона
 0 : 1
14.04 15:00
Лас-Пальмас – Севилья
 0 : 2
14.04 17:15
Гранада – Алавес
 2 : 0
14.04 19:30
Атлетик – Вильярреал
 1 : 1
14.04 22:00
Р. Сосьедад – Альмерия
 2 : 2
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П
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Атлетик

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Барселона

 8
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Бетис, Осасуна

 23 2 5
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Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 23 2 2
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Домингуш Дуарте

Хетафе

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