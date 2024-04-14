«Реал Сосьедад» упустил победу над «Альмерией», Захаряна заменили в концовке

«Реал Сосьедад» дома не сумел победить «Альмерию» в матче 31-го тура испанской ла лиги — 2:2.

Дубль за гостей оформил Адриан Эмбарба. Форвард забил с игры на 30-й минуте и реализовал решающий пенальти на 88-й.

За хозяев отличились Шеральдо Беккер (32-я минута) и Микель Ойярсабаль (59-я). На 87-й минуте хозяева остались в меньшинстве — красную карточку получил Игор Субельдия.

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вышел в стартовом составе команды. Его заменили на 89-й минуте.

«Реал Сосьедад» (50 очков) занимает шестое место в ла лиге. «Альмерия» (14) замыкает турнирную таблицу.