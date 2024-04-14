Захарян — в стартовом составе «Реал Сосьедад» на матч против «Альмерии»

Стали известны стартовые составы «Реал Сосьедад» и «Альмерии» на матч в 31-м туре испанской ла лиги.

Игра пройдет в Сан-Себастьяне. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Российский полузащитник хозяев Арсен Захарян выйдет на поле с первых минут.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Галан, Ле Норман, Субельдия, Траоре, Барренечеа, Мерино, Субименди, Захарян, Ойярсабаль, Беккер.

«Альмерия»: Максимиану, Ланга, Гонсалес, Чуми, Пубил, Робертоне, Лопи, Эмбарба, Виера, Ромеро, Лео Баптиста.