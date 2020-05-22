«Атлетик» устроил церемонию проводов Адуриса. С соблюдением социальной дистанции

Нападающий «Атлетика» Ариц Адурис объявил о завершении профессиональной карьеры.

39-летний баск попрощался с клубом. Игроки «Атлетика» выставили ему и его семье коридор почета на «Сан Мамесе».

Из-за коронавируса футболисты аплодировали в масках, а на стадионе не было болельщиков.

Адурис выступал за «Атлетик» с 2012 года, за это время он стал обладателем Суперкубка Испании, а также финалистом Кубка страны. Он становился лучшим бомбардиром Лиги Европы-2015/16, а в сезоне-2017/18 разделил это звание с итальянцем Чиро Иммобиле.