"Атлетик" ушел от поражения в матче с "Эспаньолом"

"Атлетик" на своем поле сыграл вничью с "Эспаньолом" в матче 27-го тура чемпионата Испании (1:1). Гости на 9-й минуте встречи открыли счет, а баскам удалось отыграться только перед финальным свистком.

"Эспаньол" идет на 10-м месте в турнирной таблице, а "Атлетик" - на 11-м.

Чемпионат Испании

27-й тур

"Атлетик" - "Эспаньол" - 1:1 (0:1)

Голы: Феррейра, 9 (0:1). Рауль Гарсия, 80 (1:1).

"Атлетик": Эррерин, Де Маркос, Берчиче, Иньиго Мартинес, Альварес, Рауль Гарсия, Сан-Хосе, Дани Гарсия (Эчеварриа, 63), Сусаэта (Ибаи Гомес, 75), Икер Муниаин, Иньяки Уильямс (Кодро, 46).

"Эспаньол": Диего Лопес, Росалес, Хави Лопес, Налду, Эрмосо, Гранеро, Рока, Мелендо (Педроса, 85), Феррейра, Перес (Виктор Санчес, 70), У Лэй (Пуадо, 60).

Предупреждения: Феррейра, 21. Эрмосо, 24. Дани Гарсия, 36. Мелендо, 45. Берчиче, 45+1. Гранеро, 73. Иньиго Мартинес, 78. Виктор Санчес, 87.

Судья: Гонсалес Фуэртес.

8 марта. Бильбао. Стадион "Сан-Мамес".