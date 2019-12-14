«Атлетик» и «Эйбар» разошлись миром

В матче 17-го тура чемпионата Испании «Атлетик» и «Эйбар» не выявили победителем. Встреча закончилась вничью — 0:0.

Чемпионат Испании. Лига 1

17-й тур

«Атлетик» — «Эйбар» — 0:0

«Атлетик»: Симон, Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа, Альварес, Рауль Гарсия, Сан-Хосе, Лопес (Вильялибре, 64), Дани Гарсия, Иньяки Уильямс, Кордоба (Ибаи Гомес, 46).

«Эйбар»: Дмитрович, Бигас (Бургос, 21), Корреа, Оливейра, Техеро, Эскаланте, Экспосито, Педро Леон (Де Бласис, 82), Кике (Шарлес, 86), Серхио Энрич, Инуи.

Предупреждения: Рауль Гарсия, 55. Кике, 86. Дмитрович, 88. Сан-Хосе, 89. Капа, 90+2. Техеро, 90+4.

Судья: Мелеро Лопес (Испания).

14 декабря. Бильбао. Стадион «Сан-Мамес».

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