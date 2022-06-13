«Атлетик» хочет пригласить Почеттино на пост главного тренера

Маурисио Почеттино этим летом может занять пост главного тренера «Атлетика», утверждает Marca.

Рикардо Баркала, претендующий на пост президента «Атлетика», хочет назначить Маурисио главным тренером команды. Рамон Планес, ранее работавший в «Барселоне», станет спортивным директором.

Ранее сообщалось, что Почеттино в ближайшее время будет уволен с поста главного тренера «ПСЖ».

24 мая стало известно, что главный тренер «Атлетика» Марселино Гарсия Тораль покинул свой пост.

В завершившемся сезоне «Атлетик» занял восьмое место в чемпионате Испании.