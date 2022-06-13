Марсело попрощался с «Реалом»

Защитник «Реала» Марсело попрощался с клубом. 34-летний бразилец покидает мадридцев по истечении контракта.

«Я хочу поблагодарить клуб, моих партнеров по команде, с которыми мне посчастливилось играть все эти годы, тренеров, работников, охранников, которые мне как семья. Мы посвящаем себя только игре в футбол, но я хотел бы подчеркнуть, что за тем, чтобы мы могли играть, стоят многие люди, и я узнал об этом в «Реале». Я просыпался каждый день своей жизни с радостью от того, что нахожусь в лучшем клубе мира. Мои дети увидели, что я смог играть за лучший клуб в мире», — приводит слова Марсело As.

Помимо этого, в своей прощальной речи защитник поблагодарил легенду клуба Рауля.

«Я хочу особо отметить Рауля. Когда родился мой сын, ты, как капитан, многому меня научил. Ты подарил нам корзину со многими вещами, и я этого не забываю. С этого момента я начал видеть в тебе пример, и мне захотелось последовать ему. Сегодня я ухожу отсюда, имея возможность сказать, что ты был моим примером», — сказал он.

Марсело провел 545 матчей за мадридцев, в которых забил 38 голов и сделал 103 результативные передачи.

Бразилец выступал за «Реал» с 2007 года. В составе клуба он шесть раз стал чемпионом Испании, по пять раз выигрывал Суперкубок Испании и Лигу чемпионов, трижды становился обладателем Суперкубка УЕФА и дважды — Кубка Испании, а также четыре раза побеждал на клубном чемпионате мира.

Защитник является самым титулованным футболистом в истории «Реала» — на его счету 25 трофеев с командой.