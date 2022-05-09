«Атлетик» хочет назначить Почеттино на пост главного тренера

«Атлетик» летом хочет назначить Маурисио Почеттино на пост главного тренера, сообщает L'Equipe.

Аргентинский специалист на этом посту может сменить Марселино Гарсию Тораля.

Сам Почеттино имеет на руках контракт с «ПСЖ», но французский клуб намерен поменять тренера после окончания сезона. За расторжение контракта он получит компенсацию в размере 15 миллионов евро.

Действующий контракт Почеттино с «ПСЖ» рассчитан до 2023 года.

Напомним, что парижане уже гарантировали себе чемпионский титул. Для Маурисио Почеттино это первый чемпионский титул в тренерской карьере.

«Атлетик» в этом сезоне после 35 матчей набрал 52 очка и занимает 8-е место в турнирной таблице.