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Сегодня, 22:16

«Атлетик» хочет назначить Почеттино на пост главного тренера

Иван Шитик
Корреспондент
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«Атлетик» летом хочет назначить Маурисио Почеттино на пост главного тренера, сообщает L'Equipe.

Аргентинский специалист на этом посту может сменить Марселино Гарсию Тораля.

Сам Почеттино имеет на руках контракт с «ПСЖ», но французский клуб намерен поменять тренера после окончания сезона. За расторжение контракта он получит компенсацию в размере 15 миллионов евро.

Действующий контракт Почеттино с «ПСЖ» рассчитан до 2023 года.

Напомним, что парижане уже гарантировали себе чемпионский титул. Для Маурисио Почеттино это первый чемпионский титул в тренерской карьере.

«Атлетик» в этом сезоне после 35 матчей набрал 52 очка и занимает 8-е место в турнирной таблице.

Маурисио Почеттино
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 Севилья 35 17 14 4 51-29 65
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 Бетис 35 17 7 11 57-40 58
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 Эспаньол 35 10 10 15 38-50 40
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 Кадис 35 7 14 14 33-47 35
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 Гранада 35 7 13 15 43-59 34
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 Мальорка 35 8 8 19 32-62 32
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