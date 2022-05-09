«Эспаньол» готов продать лучшего бомбардира команды де Томаса

«Эспаньол» готов продать летом нападающего Рауля де Томаса. Клуб готов отпустить 27-летнего форварда за 75 миллионов евро: именно такая сумма прописана в качестве отступных за игрока, сообщает Mundo Deportivo.

Ранее появлялась информация об интересе к форварду со стороны «Реала».

Де Томас уже был в системе «Реала», хотя за основную команду не провел ни одного матча. Нападающий сыграл более 60 матчей за клубную команду «Кастилья», а в 2019 году перебрался в «Бенфику».

В этом сезоне де Томас провел в чемпионате Испании за «Эспаньол» 32 матч, забил 15 голов и отдал 3 результативные передачи.

Контракт нападающего с «Эспаньолом» рассчитан до лета 2026 года.