«Реал» отказался от трансфера Холанна из-за пункта об отступных в контракте

«Реал» вышел из борьбы за нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна из-за требования прописать отступные в контракте игрока в размере 150 миллионов евро со второго сезона, сообщает Cadena Ser.

Против перехода на таких условиях выступил президент «сливочных» Флорентино Перес.

Ранее появилась информация, что 21-летний норвежец прошел медосмотр в Брюсселе перед переходом в «Манчестер Сити». Официально о сделке должно быть объявлено на этой неделе.

Норвежский футболист перешел в «Боруссию» в январе 2020 года из «Зальцбурга». Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 150 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Холанн сыграл за дортмундский клуб 29 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и отдал восемь результативных передач.