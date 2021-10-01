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«Атлетик» с минимальным счетом обыграл «Алавес» в домашнем матче ла лиги

1 октября 2021, 23:58
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«Атлетик» обыграл «Алавес» в матче 8-го тура чемпионата Испании. Встреча состоялась в Бильбао и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Автором единственного гола стал Рауль Гарсия, который отличился на 44-й минуте. В начале первого тайма ему не удалось реализовать пенальти.

Чемпионат Испании. Лига 1

8-й тур

«Атлетик» — «Алавес» — 1:0 (1:0)

Гол: Рауль Гарсия, 44.

Нереализованный пенальти: Рауль Гарсия, 9 (вратарь).

«Атлетик»: Симон, Баленсиага, Иньиго Мартинес, Лекуэ, Вивиан, Икер Муниаин (Сансет, 77), Дани Гарсия (Весга, 87), Венседор, Рауль Гарсия (Саррага, 77), Иньяки Уильямс, Беренгер (Уильямс, 66).

«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Ксимо Наварро, Дуарте, Миязга, Агиррегабирия (Томас Пина, 74), Мойя (Пеллистри, 82), Лум (М.Гарсия, 74), Силла (Хоселу, 46), де ла Фуэнте (Гвидетти, 61), Риоха.

Предупреждения: Ксимо Наварро, 8. Венседор, 38. Беренгер, 40. Рауль Гарсия, 73. Томас Пина, 84.

Судья: Дель Серро Гранде (Испания).

1 октября. Бильбао. Стадион «Сан-Мамес».

Атлетик — Алавес

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ТБ 2.5

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1.83

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17%

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

ТБ 2.0

26%

1.46

1X

19%

1.72

Обе забьют - да

15%

1.77

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Александр Кравченко все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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