«Атлетик» с минимальным счетом обыграл «Алавес» в домашнем матче ла лиги
«Атлетик» обыграл «Алавес» в матче 8-го тура чемпионата Испании. Встреча состоялась в Бильбао и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.
Автором единственного гола стал Рауль Гарсия, который отличился на 44-й минуте. В начале первого тайма ему не удалось реализовать пенальти.
Чемпионат Испании. Лига 1
8-й тур
«Атлетик» — «Алавес» — 1:0 (1:0)
Гол: Рауль Гарсия, 44.
Нереализованный пенальти: Рауль Гарсия, 9 (вратарь).
«Атлетик»: Симон, Баленсиага, Иньиго Мартинес, Лекуэ, Вивиан, Икер Муниаин (Сансет, 77), Дани Гарсия (Весга, 87), Венседор, Рауль Гарсия (Саррага, 77), Иньяки Уильямс, Беренгер (Уильямс, 66).
«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Ксимо Наварро, Дуарте, Миязга, Агиррегабирия (Томас Пина, 74), Мойя (Пеллистри, 82), Лум (М.Гарсия, 74), Силла (Хоселу, 46), де ла Фуэнте (Гвидетти, 61), Риоха.
Предупреждения: Ксимо Наварро, 8. Венседор, 38. Беренгер, 40. Рауль Гарсия, 73. Томас Пина, 84.
Судья: Дель Серро Гранде (Испания).
1 октября. Бильбао. Стадион «Сан-Мамес».
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