Ассоциация футболистов Испании против сокращения зарплаты из-за коронавируса

Ассоциация футболистов Испании (AFE) недовольна, что некоторые клубы во время паузы в сезоне из-за пандемии коронавируса сократили зарплаты игрокам, сообщает 20 Minutos. Уменьшение выплат было сделано по протоколу, который позволяет делать это в особых случаях.

Также в AFE недовольны вариантом с проведением игр каждые два дня после возобновления чемпионата, поскольку в регламенте указано, что между играми должен быть перерыв не менее 72 часов.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 853 тысяч человек. Умерших — 42 000, выздоровевших — 176 906. В России на данный момент 2337 случаев заражения, 17 человек умерли.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется