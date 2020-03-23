Асенсио выиграл турнир по FIFA среди игроков чемпионата Испании

Клубы испанской ла лиги провели чемпионат по FIFA 20 во время паузы в турнире. Все футбольные турниры в Испании были приостановлены из-за коронавируса.

В финальном поединке полузащитник «Реала» Марко Асенсио со счетом 4:2 обыграл представителя «Леганеса» Айтора Руибаля. В полуфинале хавбек одержал разгромную победу со счетом 7:0.

Турнир принес более 140 тысяч евро для борьбы с коронавирусом. По последним данным, в мире болезнь подтверждена у 335 366 человек. Умерших — 14 611, выздоровевших — 97 594. В России на данный момент подтверждено 367 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.