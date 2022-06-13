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Сегодня, 12:26

Асенсио входит в сферу интересов «Милана»

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Нападающий «Реала» Марко Асенсио входит в сферу интересов «Милана». Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, технический директор «Милана» Паоло Мальдини связался с главным тренером «Реала» Карло Анчелотти и тот был не против отпустить Асенсио.

Ранее появилась информация, что «Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за 26-летнего испанца.

В минувшем сезоне Асенсио забил 12 голов и отдал 2 результативных передачи в 42 матчах за «Реал». Портал Transfermarkt оценивает игрока в 40 миллионов евро.

Источник: https://www.corrieredellosport.it/news/calcio/calcio-mercato/milan/2022/06/13-93752652/asensio_il_milan_sfida_la_juve_maldini_chiama_ancelotti
Марко Асенсио
ФК Милан
ФК Реал
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2
 Барселона 38 21 10 7 68-38 73
3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
4
 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
6
 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
7
 Вильярреал 38 16 11 11 63-37 59
8
 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
9
 Валенсия 38 11 15 12 48-53 48
10
 Осасуна 38 12 11 15 37-51 47
11
 Сельта 38 12 10 16 43-43 46
12
 Р. Вальекано 38 11 9 18 39-50 42
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 Эльче 38 11 9 18 40-52 42
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 Эспаньол 38 10 12 16 40-53 42
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 Хетафе 38 8 15 15 33-41 39
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 Мальорка 38 10 9 19 36-63 39
17
 Кадис 38 8 15 15 35-51 39
18
 Гранада 38 8 14 16 44-61 38
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 Леванте 38 8 11 19 51-76 35
20
 Алавес 38 8 7 23 31-65 31
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38 тур
20.05 22:00
Р. Вальекано – Леванте
 2 : 4
20.05 22:00
Реал – Бетис
 0 : 0
21.05 18:30
Валенсия – Сельта
 2 : 0
22.05 18:30
Эльче – Хетафе
 3 : 1
22.05 21:00
Алавес – Кадис
 0 : 1
22.05 21:00
Гранада – Эспаньол
 0 : 0
22.05 21:00
Осасуна – Мальорка
 0 : 2
22.05 23:00
Барселона – Вильярреал
 0 : 2
22.05 23:00
Р. Сосьедад – Атлетико
 1 : 2
22.05 23:00
Севилья – Атлетик
 1 : 0
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Реал

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Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

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Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

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Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 10
И К Ж
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Хорхе Куэнка

Хетафе

 32 2 6
Жюль Кунде

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Севилья

 32 2 2
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

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