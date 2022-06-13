Асенсио входит в сферу интересов «Милана»

Нападающий «Реала» Марко Асенсио входит в сферу интересов «Милана». Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, технический директор «Милана» Паоло Мальдини связался с главным тренером «Реала» Карло Анчелотти и тот был не против отпустить Асенсио.

Ранее появилась информация, что «Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за 26-летнего испанца.

В минувшем сезоне Асенсио забил 12 голов и отдал 2 результативных передачи в 42 матчах за «Реал». Портал Transfermarkt оценивает игрока в 40 миллионов евро.