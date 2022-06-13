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Сегодня, 08:12

Люк де Йонг может продолжить карьеру в мексиканском чемпионате

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Форвард «Севильи» Люк де Йонг может продолжить свою карьеру в чемпионате Мексики, пишет журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, испанский клуб ведет переговоры о трансфере 31-летнего голландского футболиста с мексиканской «Толукой». О переходе может быть объявлено в ближайшее время.

Прошлый сезон футболист провел в аренде в «Барселоне». В составе каталонцев он провел 21 встречу и отметился шестью забитыми мячами.

ФК Севилья
Люк де Йонг
0
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3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
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 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
6
 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
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 Вильярреал 38 16 11 11 63-37 59
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 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
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 Валенсия 38 11 15 12 48-53 48
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 Осасуна 38 12 11 15 37-51 47
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 Сельта 38 12 10 16 43-43 46
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 Мальорка 38 10 9 19 36-63 39
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 Гранада 38 8 14 16 44-61 38
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 Алавес 38 8 7 23 31-65 31
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20.05 22:00
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 0 : 0
21.05 18:30
Валенсия – Сельта
 2 : 0
22.05 18:30
Эльче – Хетафе
 3 : 1
22.05 21:00
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22.05 21:00
Гранада – Эспаньол
 0 : 0
22.05 21:00
Осасуна – Мальорка
 0 : 2
22.05 23:00
Барселона – Вильярреал
 0 : 2
22.05 23:00
Р. Сосьедад – Атлетико
 1 : 2
22.05 23:00
Севилья – Атлетик
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Карим Бензема

Реал

 27
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 17
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

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П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 10
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Хорхе Куэнка

Хетафе

 32 2 6
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Севилья

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Валенсия

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