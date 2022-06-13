Люк де Йонг может продолжить карьеру в мексиканском чемпионате

Форвард «Севильи» Люк де Йонг может продолжить свою карьеру в чемпионате Мексики, пишет журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, испанский клуб ведет переговоры о трансфере 31-летнего голландского футболиста с мексиканской «Толукой». О переходе может быть объявлено в ближайшее время.

Прошлый сезон футболист провел в аренде в «Барселоне». В составе каталонцев он провел 21 встречу и отметился шестью забитыми мячами.