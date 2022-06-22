Асенсио хотел бы перейти из «Реала» в «Милан», а не в «Ливерпуль»

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио может этим летом покинуть клуб.

По данным Sport.es, 26-летний игрок предпочел бы перейти в «Милан», а не в «Ливерпуль». Он считает, что в миланском клубе с большей долей вероятностью получит место в основной команде.

«Реал» подписал Асенсио в июле 2015 года. В сезоне-2021/22 игрок забил 12 голов и сделал 2 результативные передачи в 42 матчах за сливочных.

Контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2023 года.