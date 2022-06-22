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Асенсио хотел бы перейти из «Реала» в «Милан», а не в «Ливерпуль»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Реала» Марко Асенсио может этим летом покинуть клуб.

По данным Sport.es, 26-летний игрок предпочел бы перейти в «Милан», а не в «Ливерпуль». Он считает, что в миланском клубе с большей долей вероятностью получит место в основной команде.

«Реал» подписал Асенсио в июле 2015 года. В сезоне-2021/22 игрок забил 12 голов и сделал 2 результативные передачи в 42 матчах за сливочных.

Контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2023 года.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/real-madrid/marco-asensio-gusta-klopp-13891074
Марко Асенсио
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