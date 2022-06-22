«Атлетико» начал переговоры с «ПСЖ» по трансферу Сарабии

Нападающий «ПСЖ» Пабло Сарабия может продолжить карьеру в «Атлетико». Испанский клуб уже начал переговоры по трансферу игрока, сообщает RMC Sport.

Игра 29-летнего вингера нравится главному тренеру «матрасников» Диего Симеоне, а руководство парижан не прочь расстаться с футболистом.

Прошлый сезон Сарабия провел на правах аренды в португальском «Спортинге», где в 43 матчах забил 18 голов.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Испании в 25 миллионов евро.