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Сегодня, 16:41

«Атлетико» начал переговоры с «ПСЖ» по трансферу Сарабии

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «ПСЖ» Пабло Сарабия может продолжить карьеру в «Атлетико». Испанский клуб уже начал переговоры по трансферу игрока, сообщает RMC Sport.

Игра 29-летнего вингера нравится главному тренеру «матрасников» Диего Симеоне, а руководство парижан не прочь расстаться с футболистом.

Прошлый сезон Сарабия провел на правах аренды в португальском «Спортинге», где в 43 матчах забил 18 голов.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Испании в 25 миллионов евро.

Пабло Сарабия
ФК Атлетико
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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2
 Барселона 38 21 10 7 68-38 73
3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
4
 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
6
 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
7
 Вильярреал 38 16 11 11 63-37 59
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 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
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 Валенсия 38 11 15 12 48-53 48
10
 Осасуна 38 12 11 15 37-51 47
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 Сельта 38 12 10 16 43-43 46
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 Р. Вальекано 38 11 9 18 39-50 42
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 Мальорка 38 10 9 19 36-63 39
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 Кадис 38 8 15 15 35-51 39
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 Гранада 38 8 14 16 44-61 38
19
 Леванте 38 8 11 19 51-76 35
20
 Алавес 38 8 7 23 31-65 31
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Р. Вальекано – Леванте
 2 : 4
20.05 22:00
Реал – Бетис
 0 : 0
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Валенсия – Сельта
 2 : 0
22.05 18:30
Эльче – Хетафе
 3 : 1
22.05 21:00
Алавес – Кадис
 0 : 1
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Гранада – Эспаньол
 0 : 0
22.05 21:00
Осасуна – Мальорка
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22.05 23:00
Барселона – Вильярреал
 0 : 2
22.05 23:00
Р. Сосьедад – Атлетико
 1 : 2
22.05 23:00
Севилья – Атлетик
 1 : 0
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Карим Бензема

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Карим Бензема

Реал

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