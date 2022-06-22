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Сегодня, 10:30

«Реал» может отдать Йовича в аренду «Фиорентине»

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Фиорентина» продолжает переговоры с «Реалом» об аренде нападающего Луки Йовича, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

По информации источника, мадридский клуб готов платить 24-летнему сербу половину его зарплаты.

Отмечается, что нападающий уже дал согласие на переход во флорентийский клуб.

В прошедшем сезоне Йович забил один мяч и отдал три результативные передачи в 19 матчах за мадридцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: https://twitter.com/NicoSchira/status/1539261628088303616
Лука Йович
Футбол
ФК Реал
ФК Фиорентина
серия А
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3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
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22.05 18:30
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22.05 21:00
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 0 : 0
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 0 : 2
22.05 23:00
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22.05 23:00
Р. Сосьедад – Атлетико
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Карим Бензема

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