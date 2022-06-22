«Реал» может отдать Йовича в аренду «Фиорентине»

«Фиорентина» продолжает переговоры с «Реалом» об аренде нападающего Луки Йовича, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

По информации источника, мадридский клуб готов платить 24-летнему сербу половину его зарплаты.

Отмечается, что нападающий уже дал согласие на переход во флорентийский клуб.

В прошедшем сезоне Йович забил один мяч и отдал три результативные передачи в 19 матчах за мадридцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.