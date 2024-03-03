AS: в «Реале» считают, что ла лига пытается вернуть «Барселону» в гонку за чемпионство

Представители «Реала» подозревают, что ла лига искусственно пытается вернуть «Барселону» в гонку за чемпионство, сообщает AS.

По информации источника, мадридцы сделали такой вывод из-за судейских решений в последних матчах с участием «Реала».

Ситуация обострилась после матча «Валенсия» — «Реал» (2:2) в 27-м туре, когда арбитр Хесус Хиль Мансано дал финальный свисток во время подачи в штрафную площадь «Валенсии», которая завершилась попаданием мяча в ворота после удара Джуда Беллингема.

После 27 матчей «Реал» с 66 очками лидирует в ла лиге, опережая «Барселону», занимающую третье место, на 9 очков. При этом у каталонцев есть одна игра в запасе.