Судья не засчитал гол Беллингема и удалил его в концовке матча «Реала» с «Валенсией»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем получил красную карточку после завершения матча 27-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» (2:2).

В концовке встречи Беллингем забил гол, который мог стать победным для «Королевского клуба», однако за несколько секунд до этого главный судья встречи Хесус Хиль Мансано дал финальный свисток в момент подачи мяча в штрафную «Валенсии».

После этого футболисты «Реала», не согласные с решением арбитра, начали спорить с ним. Мансано принял решение показать Беллингему красную карточку.

«Реал» продолжает лидировать в турнирной таблице ла лиги с 66 очками в 27 матчах. «Валенсия» идет на девятой строчке с 37 очками в 26 играх.