Защитник «Валенсии» Диакаби получил вывих правого колена в матче с «Реалом»

Пресс-служба «Валенсии» на официальном сайте раскрыла подробности травмы защитника Муктара Диакаби, полученной в матче 27-го тура чемпионата Испании с «Реалом» (2:2).

Согласно заявлению представителей клуба, футболист получил вывих правого колена. После оказания первой помощи 27-летний гвинеец был отправлен в больницу для прохождения дальнейшего медицинского обследования.

На 86-й минуте матча полузащитник мадридской команды Орельен Тчуамени при падении врезался в колено Диакаби, из-за чего его нога вывернулась и оказалась в неестественном положении. Игрока унесли с поля на носилках.

После 27 сыгранных туров «Реал» занимает первое место в турнирной таблице ла лиги, набрав 66 очков. «Валенсия» располагается на девятой строчке (37 очков).