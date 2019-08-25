AS: Моуринью ждет предложения от «Реала»

Португальский тренер Жозе Моуринью отказался от нескольких предложений, потому что ждет, когда к нему обратится «Реал», сообщает AS. По данным источника, после отставки португальца из «Манчестер Юнайтед» в декабре 2018 года он получил несколько выгодных предложений, но отклонил их.

Якобы Моуринью ждет, когда освободится пост главного тренера «Реала» и руководство клуба обратится к нему. Сейчас мадридскую команду возглавляет Зинедин Зидан. Моуринью руководил «Реалом» с 2010 по 2013 год.