Артуро Видаль: «Если я не буду важен «Барселоне», мне нужно будет найти другое место»

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль рассказал, что может покинуть каталонский клуб.

— Если в декабре или в конце сезона я не буду чувствовать, что я важен «Барселоне», мне нужно будет найти решение или другое место, чтобы чувствовать себя нужным, — цитирует Видаля TV3 in Catalonia.

В текущем сезоне Видаль сыграл 13 матчах во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал результативный пас.