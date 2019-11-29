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Артуро Видаль: «Если я не буду важен «Барселоне», мне нужно будет найти другое место»

29 ноября 2019, 22:54
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Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль рассказал, что может покинуть каталонский клуб.

— Если в декабре или в конце сезона я не буду чувствовать, что я важен «Барселоне», мне нужно будет найти решение или другое место, чтобы чувствовать себя нужным, — цитирует Видаля TV3 in Catalonia.

В текущем сезоне Видаль сыграл 13 матчах во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал результативный пас.

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