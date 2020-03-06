Артур пропустил тренировку «Барселоны» из-за проблем с лодыжкой

Полузащитник «Барселоны» Артур не участвовал в сегодняшней тренировке команды, сообщает RAC1. Он занимался по индивидуальной программе. Футболист ощутил дискомфорт в правой лодыжке.

23-летний бразилец в текущем сезоне провел 23 матча за «Барсу» во всех турнирах и забил четыре мяча при одной голевой передаче.

7 марта «Барселоне» предстоит сыграть с «Реалом Сосьедад» в 27-м туре чемпионата Испании. Начало в 20.30 по московскому времени.