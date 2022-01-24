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Сегодня, 17:14

«Арсенал» планирует снизить цену на форварда Исака

«Арсенал» хочет купить Исака по сниженной цене
Виктория Кравченко

«Арсенал» планирует снизить стоимость на нападающего «Реала Сосьедад» Александера Исака, информирует The Athletic.

По данным источника, «канониры» ищут альтернативу форварду «Фиорентины» Душану Влаховичу. Однако стоимость на Исака не устраивает «Арсенал». В контракте 22-летнего шведского футболиста прописана сумма отступных в размере 90 миллионов евро.

Контракт игрока с «Реалом Сосьедад» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Исака в 40 миллионов евро.

Александер Исак
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Реал Сосьедад
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И В Н П +/- О
1
 Реал 22 15 5 2 47-20 50
2
 Севилья 22 13 7 2 34-16 46
3
 Бетис 22 12 4 6 41-25 40
4
 Атлетико 21 10 6 5 36-26 36
5
 Барселона 21 9 8 4 32-23 35
6
 Р. Сосьедад 21 9 7 5 22-21 34
7
 Вильярреал 22 8 8 6 36-23 32
8
 Р. Вальекано 21 9 4 8 27-22 31
9
 Атлетик 22 7 10 5 21-17 31
10
 Валенсия 22 7 8 7 35-36 29
11
 Осасуна 22 7 7 8 22-27 28
12
 Сельта 22 7 6 9 26-25 27
13
 Эспаньол 22 7 6 9 26-30 27
14
 Гранада 22 5 9 8 26-33 24
15
 Эльче 22 5 8 9 23-30 23
16
 Хетафе 22 5 7 10 17-23 22
17
 Мальорка 21 4 8 9 17-33 20
18
 Кадис 22 3 9 10 19-36 18
19
 Алавес 22 4 5 13 16-35 17
20
 Леванте 21 1 8 12 21-43 11
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22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
31.05 00:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
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Бетис

 12
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

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П
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Даниэль Парехо

Вильярреал

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Райо Вальекано

 6
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Карим Бензема

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И К Ж
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Иньиго Мартинес

Атлетик

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