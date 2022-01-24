«Арсенал» планирует снизить цену на форварда Исака

«Арсенал» планирует снизить стоимость на нападающего «Реала Сосьедад» Александера Исака, информирует The Athletic.

По данным источника, «канониры» ищут альтернативу форварду «Фиорентины» Душану Влаховичу. Однако стоимость на Исака не устраивает «Арсенал». В контракте 22-летнего шведского футболиста прописана сумма отступных в размере 90 миллионов евро.

Контракт игрока с «Реалом Сосьедад» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Исака в 40 миллионов евро.