В «Уэске» недовольны игрой Гайча. Клуб ищет нового нападающего

Тренерский штаб «Уэски» недоволен игрой нападающего Адольфо Гайча. Испанский клуб ищет нового форварда, сообщает AS.

Напомним, что ЦСКА отдал 22-летнего аргентинского форварда в аренду до конца сезона. Во втором дивизионе чемпионата Испании он провел 17 матчей и забил только один гол.

Гайч перешел в ЦСКА летом 2020 года, на его счету один гол в 19 матчах за красно-синих. Вторую часть сезона-2020/21 аргентинец провел в аренде в итальянском «Беневенто», за который забил два гола в 15 матчах серии А.

В составе сборной Аргентины Гайч принял участие в Олимпийских играх в Токио.