Фати попросил у «Барселоны» дополнительное время на размышление по поводу возможной операции

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати не уверен, стоит ли переносить операцию по поводу травмы бицепса бедра, полученной в матче 1/8 финала Кубка Испании против «Атлетика» (2:3), сообщает Sport.es.

На встрече с футболистом представители медицинской службы клуба порекомендовали Фати сделать операцию. Игрок попросил еще время на размышление.

Ранее сообщалось, что игрок не хочет оперироваться, а клуб выступает за хирургическое вмешательство. Если оно состоится, Фати пропустит 3-4 месяца. Если же игрок будет проходить консервативное лечение, то сможет вернуться на поле через 2 месяца, однако вероятность рецидива будет высока.