«Арсенал», «Фиорентина» и «Аталанта» интересуются Йовичем

Нападающий «Реала» Лука Йович входит в сферу интересов нескольких клубов. На 24-летнего серба претендуют английский «Арсенал», а также итальянские «Фиорентина» и «Аталанта», сообщает Mundo Deportivo.

Зимой у мадридского клуба были предложения по трансферу футболиста, но испанцы решили сохранить его в качестве игрока ротации. Его контракт со «сливочными» рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне Йович провел 17 матчей за «Реал», в которых забил гол и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.