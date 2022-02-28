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Сегодня, 23:41

«Арсенал», «Фиорентина» и «Аталанта» интересуются Йовичем

Иван Шитик
Корреспондент

Нападающий «Реала» Лука Йович входит в сферу интересов нескольких клубов. На 24-летнего серба претендуют английский «Арсенал», а также итальянские «Фиорентина» и «Аталанта», сообщает Mundo Deportivo.

Зимой у мадридского клуба были предложения по трансферу футболиста, но испанцы решили сохранить его в качестве игрока ротации. Его контракт со «сливочными» рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне Йович провел 17 матчей за «Реал», в которых забил гол и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Лука Йович
ФК Аталанта
ФК Реал
ФК Фиорентина
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1
 Реал 26 18 6 2 52-20 60
2
 Севилья 26 15 9 2 39-18 54
3
 Бетис 26 14 4 8 48-32 46
4
 Барселона 25 12 9 4 46-28 45
5
 Атлетико 26 13 6 7 47-34 45
6
 Вильярреал 26 11 9 6 47-25 42
7
 Р. Сосьедад 25 11 8 6 25-25 41
8
 Атлетик 26 9 10 7 29-25 37
9
 Валенсия 26 8 9 9 38-42 33
10
 Сельта 26 8 8 10 29-28 32
11
 Осасуна 26 8 8 10 25-31 32
12
 Р. Вальекано 25 9 4 12 28-30 31
13
 Эспаньол 26 7 8 11 31-40 29
14
 Эльче 26 7 8 11 28-37 29
15
 Хетафе 26 6 9 11 26-30 27
16
 Мальорка 25 6 8 11 23-39 26
17
 Гранада 25 5 9 11 27-40 24
18
 Алавес 26 5 6 15 21-44 21
19
 Кадис 25 3 11 11 21-39 20
20
 Леванте 26 3 9 14 28-51 18
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38 тур
25.02 23:00
Леванте – Эльче
 3 : 0
26.02 16:00
Мальорка – Валенсия
 0 : 1
26.02 18:15
Хетафе – Алавес
 2 : 2
26.02 20:30
Р. Вальекано – Реал
 0 : 1
26.02 23:00
Атлетико – Сельта
 2 : 0
27.02 16:00
Вильярреал – Эспаньол
 5 : 1
27.02 18:15
Севилья – Бетис
 2 : 1
27.02 20:30
Р. Сосьедад – Осасуна
 1 : 0
27.02 23:00
Барселона – Атлетик
 4 : 0
28.02 23:00
Гранада – Кадис
 - : -
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Карим Бензема

Реал

 19
Винисиус Жуниор

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Реал

 13
Гомес Рауль де Томас

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Эспаньол

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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 8
Гоньи Икер Муниаин

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Атлетик

 7
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 6
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Жюль Кунде

Жюль Кунде

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 20 2 2
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 20 1 6
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