«Кристал Пэлас» претендует на Себальоса

Полузащитник «Реала» Дани Себальос летом покинет команду. Игроком интересуется «Кристал Пэлас», сообщает Mundo Deportivo.

В этом сезоне 25-летний футболист из-за травмы принял участие только в шести матчах за «Реал». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Напомним, что прошлый сезон Себальос провел в АПЛ в составе «Арсенала», где выступал на правах аренды.