Бывший арбитр ФИФА Марко Родригес проработал главным тренером на протяжении трех дней, сообщает El Mundo Deportivo. Три дня назад клуб сегунды Б (третий испанский дивизион) «Саламанка» объявил о назначении Родригеса. Однако уже сегодня руководство решило отказаться от данного назначения и уволило его. Под руководством Родригеса «Саламанка» не провела ни одного матча.

Сам Родригес в Twitter раскритиковал «Саламанку», заявив, что «настоящий тренер не позволит отказаться от своей многолетней подготовки и не позволит другим использовать его.

До того, как стать тренером, Марко Родригес долго работал арбитром и принял участие в трех чемпионатах мира. Самым известным его матчем стал полуфинал ЧМ-2014 Германия — Бразилия, в котором немцы разгромили хозяев турнира 7:1.