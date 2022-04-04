Араухо: «Надеюсь, что смогу еще много лет играть за «Барселону»

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо рассказал о возможном продлении контракта с каталонским клубом.

«На этой неделе у нас встреча с руководством, чтобы обсудить контракт. Я надеюсь, что это скоро решится, и я смогу еще много лет играть за клуб. Я оптимист. Я так горжусь тем, что играю в «Барселоне», — приводит слова Араухо Actualite Barca.

В нынешнем сезоне Араухо принял участие в 33 матчах за «Барселону» и забил четыре мяча. Контракт защитника с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.