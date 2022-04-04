Араухо: «Надеюсь, что смогу еще много лет играть за «Барселону»
Защитник «Барселоны» Рональд Араухо рассказал о возможном продлении контракта с каталонским клубом.
«На этой неделе у нас встреча с руководством, чтобы обсудить контракт. Я надеюсь, что это скоро решится, и я смогу еще много лет играть за клуб. Я оптимист. Я так горжусь тем, что играю в «Барселоне», — приводит слова Араухо Actualite Barca.
В нынешнем сезоне Араухо принял участие в 33 матчах за «Барселону» и забил четыре мяча. Контракт защитника с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
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|
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|21
|6
|3
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|69
|
2
|Барселона
|29
|16
|9
|4
|57-29
|57
|
3
|Атлетико
|30
|17
|6
|7
|57-37
|57
|
4
|Севилья
|30
|15
|12
|3
|40-20
|57
|
5
|Бетис
|30
|16
|5
|9
|54-36
|53
|
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|9
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|29-29
|48
|
7
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|30
|12
|9
|9
|48-29
|45
|
8
|Атлетик
|30
|11
|11
|8
|35-29
|44
|
9
|Валенсия
|30
|10
|11
|9
|42-43
|41
|
10
|Осасуна
|30
|10
|8
|12
|30-40
|38
|
11
|Сельта
|30
|9
|9
|12
|34-34
|36
|
12
|Эспаньол
|29
|9
|9
|11
|35-41
|36
|
13
|Р. Вальекано
|29
|9
|6
|14
|31-36
|33
|
14
|Хетафе
|30
|7
|11
|12
|28-33
|32
|
15
|Эльче
|30
|8
|8
|14
|31-42
|32
|
16
|Гранада
|30
|6
|11
|13
|33-48
|29
|
17
|Кадис
|30
|5
|13
|12
|25-41
|28
|
18
|Мальорка
|30
|6
|8
|16
|26-50
|26
|
19
|Леванте
|30
|4
|10
|16
|33-58
|22
|
20
|Алавес
|30
|5
|7
|18
|24-52
|22
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38 тур
|2.04
|15:00
|
Хетафе – Мальорка
|1 : 0
|2.04
|17:15
|
Леванте – Вильярреал
|2 : 0
|2.04
|19:30
|
Сельта – Реал
|1 : 2
|2.04
|22:00
|
Атлетико – Алавес
|4 : 1
|3.04
|15:00
|
Атлетик – Эльче
|2 : 1
|3.04
|17:15
|
Бетис – Осасуна
|4 : 1
|3.04
|19:30
|
Валенсия – Кадис
|0 : 0
|3.04
|19:30
|
Гранада – Р. Вальекано
|2 : 2
|3.04
|22:00
|
Барселона – Севилья
|1 : 0
|4.04
|22:00
|
Р. Сосьедад – Эспаньол
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|24
|
|
Хуан Мигель Хуанми
Бетис
|14
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|14
|П
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|10
|
|
Карим Бензема
Реал
|10
|
|
Жорди Альба
Барселона
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Хорхе Куэнка
Хетафе
|25
|2
|4
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|24
|2
|2
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|21
|1
|6
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