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Араухо: «Надеюсь, что смогу еще много лет играть за «Барселону»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Барселоны» Рональд Араухо рассказал о возможном продлении контракта с каталонским клубом.

«На этой неделе у нас встреча с руководством, чтобы обсудить контракт. Я надеюсь, что это скоро решится, и я смогу еще много лет играть за клуб. Я оптимист. Я так горжусь тем, что играю в «Барселоне», — приводит слова Араухо Actualite Barca.

В нынешнем сезоне Араухо принял участие в 33 матчах за «Барселону» и забил четыре мяча. Контракт защитника с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

ФК Барселона
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3
 Атлетико 30 17 6 7 57-37 57
4
 Севилья 30 15 12 3 40-20 57
5
 Бетис 30 16 5 9 54-36 53
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 Р. Сосьедад 29 13 9 7 29-29 48
7
 Вильярреал 30 12 9 9 48-29 45
8
 Атлетик 30 11 11 8 35-29 44
9
 Валенсия 30 10 11 9 42-43 41
10
 Осасуна 30 10 8 12 30-40 38
11
 Сельта 30 9 9 12 34-34 36
12
 Эспаньол 29 9 9 11 35-41 36
13
 Р. Вальекано 29 9 6 14 31-36 33
14
 Хетафе 30 7 11 12 28-33 32
15
 Эльче 30 8 8 14 31-42 32
16
 Гранада 30 6 11 13 33-48 29
17
 Кадис 30 5 13 12 25-41 28
18
 Мальорка 30 6 8 16 26-50 26
19
 Леванте 30 4 10 16 33-58 22
20
 Алавес 30 5 7 18 24-52 22
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2.04 15:00
Хетафе – Мальорка
 1 : 0
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Леванте – Вильярреал
 2 : 0
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Сельта – Реал
 1 : 2
2.04 22:00
Атлетико – Алавес
 4 : 1
3.04 15:00
Атлетик – Эльче
 2 : 1
3.04 17:15
Бетис – Осасуна
 4 : 1
3.04 19:30
Валенсия – Кадис
 0 : 0
3.04 19:30
Гранада – Р. Вальекано
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Барселона – Севилья
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Р. Сосьедад – Эспаньол
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Усман Дембеле

Барселона

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Карим Бензема

Реал

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Барселона

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Хетафе

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