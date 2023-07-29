Защитник «Бетиса» Бартра забил с центра поля в ворота «Бернли»

«Бетис» в товарищеском матче сыграл вничью с «Бернли» со счетом 1:1.

В составе испанской команды отличился защитник Марк Бартра, который забил с центра поля, воспользовавшись ошибкой вратаря англичан. Мяч попал в перекладину, однако отрекошетил от головы голкипера.

24 июля Бартра вернулся в «Бетис». 32-летний испанец уже выступал за севильцев с 2018 по 2022 годы, после чего перешел в «Трабзонспор».