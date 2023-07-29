Защитник «Бетиса» Бартра забил с центра поля в ворота «Бернли»
«Бетис» в товарищеском матче сыграл вничью с «Бернли» со счетом 1:1.
В составе испанской команды отличился защитник Марк Бартра, который забил с центра поля, воспользовавшись ошибкой вратаря англичан. Мяч попал в перекладину, однако отрекошетил от головы голкипера.
24 июля Бартра вернулся в «Бетис». 32-летний испанец уже выступал за севильцев с 2018 по 2022 годы, после чего перешел в «Трабзонспор».
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18
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Альмерия – Р. Вальекано
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Севилья – Валенсия
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Р. Сосьедад – Жирона
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Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
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Атлетик – Реал
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Осасуна
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Вильярреал – Бетис
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Хетафе – Барселона
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Кадис – Алавес
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