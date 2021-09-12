Анчелотти заявил, что не расстроился из-за срыва перехода Мбаппе в «Реал»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что не расстроился из-за срыва перехода нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Королевский клуб».
«У меня нет расстройства, но очевидно, что Мбаппе — великолепный футболист, мы желаем ему удачи. У нас сильная команда», — приводит Goal слова Анчелотти.
31 августа сообщалось, что «Реал» предлагал 220 миллионов евро за 22-летнего Мбаппе, но «ПСЖ» отказался продавать француза.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/real-madrid-boss-ancelotti-reacts-to-missing-out-on-mbappe-after-/1jeamm00cgdes1042a7ufh3hv4
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю