Овермарс заявил, что хотел бы стать спортивным директором «Барселоны»
Спортивный директор «Аякса» заявил, что хотел бы занять аналогичную должность в «Барселоне».
«Сейчас все просто: или я продолжу работать в «Аяксе», или мы всей семьей переедем за границу. «Арсенал» и «Барселона» — интересные варианты, но я думаю, что моя семья выберет Испанию. Нам было там очень удобно. Думаю, я бы выбрал «Барселону», — приводит Marca слова Овермарса.
Овермарс выступал за «Барселону» во время карьеры футболиста с 2000 по 2004 год.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/en/football/barcelona/2021/09/11/613cd3ae268e3e5c658b459d.html
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