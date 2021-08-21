Анчелотти рассчитывает на Йовича и не хочет отпускать футболиста из «Реала»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти наложил вето на транфсер нападающего Луки Йовича. Итальянский специалист доволен работой футболиста и рассчитывает на него в предстоящем сезоне, сообщает AS.
23-летний форвард присоединился к «Реалу» в 2019 году, перейдя из «Айнтрахта» за 63 миллиона евро.
За два года Йович сыграл лишь в 21 матче ла лиги и забил 2 гола, а прошлый сезон доигрывал в аренде в «Айнтрахте» — 18 матчей и 4 гола.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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